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Главная  /  Репортажи  /  Пик цветения сакуры начался в Бирюлёвском дендропарке в Москве

Пик цветения сакуры начался в Бирюлёвском дендропарке в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
22:46
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В Бирюлевском дендропарке на днях распустились первые соцветия сакуры. Пик цветения ожидается 5 мая, в день проведения в дендропарке японского праздника Ханами. 5 мая в 13:00 в Роще сакуры в Бирюлевском дендропарке пройдет праздник цветения сакуры «Ханами» (от. Японского 花見 - любование цветами), на котором у москвичей и гостей города есть отличная возможность окунуться в традиции японской культуры.

В программе праздника запланированы мастер-классы «веточка сакуры» и «камень желаний», которые будут проходить на фоне тихого звучания традиционной японской музыки. Кроме того, все желающие смогут сфотографироваться в традиционном японском костюме.

В Бирюлевском дендропарке растут 50 сакур сорта эдзо. 30 октября 2010 г. японским меценатом Ютаки Миясини на территории Бирюлевского дендропарка была заложена роща сакуры и создана садово-парковая композиция, включающая японский «сад камней», «сухой ручей» и сеть извилистых дорожек. У жителей есть возможность посидеть в парке на скамейке и полюбоваться цветущими деревьями.

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