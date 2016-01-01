Благоустройство территории спорткомплекса «Лужники»

Автор: Uwis Дата публикации: 00:50

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Окрестности главной спортивной арены станут одним из самых комфортных и привлекательных мест Москвы. Территорию «Лужников» возрождают и развивают как главный спортивный парк страны. Процесс обновления затронет 70 процентов всей территории комплекса (112 из 159 гектаров). В сентябре 2016 года завершилось благоустройство Лужнецкой набережной, основной идеей которого стало перераспределение пространства в пользу пешеходов. На набережной появились вело- и беговые дорожки, воркаут-площадки и пешеходно-прогулочная зона. Благодаря использованным ландшафтным решениям территория Лужников подойдет как для прогулок с детьми, так и для проведения массовых мероприятий для болельщиков. На сегодня работы по благоустройству территории выполнены на 68 процентов и должны завершиться до конца 2017 года.