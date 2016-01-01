Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Благоустройство территории спорткомплекса «Лужники»

Благоустройство территории спорткомплекса «Лужники»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:50
  • 17
  • 0

Окрестности главной спортивной арены станут одним из самых комфортных и привлекательных мест Москвы. Территорию «Лужников» возрождают и развивают как главный спортивный парк страны. Процесс обновления затронет 70 процентов всей территории комплекса (112 из 159 гектаров). В сентябре 2016 года завершилось благоустройство Лужнецкой набережной, основной идеей которого стало перераспределение пространства в пользу пешеходов. На набережной появились вело- и беговые дорожки, воркаут-площадки и пешеходно-прогулочная зона. Благодаря использованным ландшафтным решениям территория Лужников подойдет как для прогулок с детьми, так и для проведения массовых мероприятий для болельщиков. На сегодня работы по благоустройству территории выполнены на 68 процентов и должны завершиться до конца 2017 года.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
02:31 | Uwis
На станциях МЦК продолжается установка современных контейнеров для раздельного сбора мусора
16 0
01:36 | Uwis
Граффити "Воин-освободитель" на Боровицкой площади собираются обновить до 9 мая
14 0
01:10 | Uwis
Элементы навигации на русском и английском языках начнут устанавливать на территории "Лужников" в июне