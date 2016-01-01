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Элементы навигации на русском и английском языках начнут устанавливать на территории "Лужников" в июне

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:10
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Элементы навигации на русском и английском языках начнут устанавливать на территории "Лужников" в июне. До конца 2017 года там появится около 350 указателей – табличек, вывесок, карт, стел и других конструкций. Элементы навигации украсят символом спортивной арены – кольцом из пяти ласточек. В дизайне конструкций будут преобладать синий и белый цвета. Указатели уже протестировали на Лужнецкой набережной осенью и зимой 2016 года. Элементы навигации успешно пережили столичный сезон непогоды.

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