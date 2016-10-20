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Мусорная свалка в лесу Шиловского района Рязанской области

Автор:
FIMSTERs
Дата публикации:
01:16
  • 13
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Мусорная свалка в лесу около деревни Дубровка Шиловского района Рязанской области уже видна на карте Яндекс в режиме спутник. Рядом река Ока.

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Комментарии (0)

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