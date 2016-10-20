Мусорная свалка в лесу Шиловского района Рязанской области

Автор: FIMSTERs Дата публикации: 01:16

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Мусорная свалка в лесу около деревни Дубровка Шиловского района Рязанской области уже видна на карте Яндекс в режиме спутник. Рядом река Ока.