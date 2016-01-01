Дорога Ярославль - Иваново в многочисленных ямах

Автор: maratorii Дата публикации: 10:09

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Дорога Ярославль - Иваново, от границы Ярославской области до поворота на г. Гаврилов Ям, находится в отвратительном состоянии. Машины вынуждены петлять по всей дороге и ехать по обочине во избежание попадения в ямы. Грузовые автомобили не разгоняются на некоторых участках трассы больше 20 км/ч, в результате собирая за собой огромные очереди из легковых автомобилей, которые не могут их обогнать.