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Дорога Ярославль - Иваново в многочисленных ямах

Автор:
maratorii
Дата публикации:
10:09
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Дорога Ярославль - Иваново, от границы Ярославской области до поворота на г. Гаврилов Ям, находится в отвратительном состоянии. Машины вынуждены петлять по всей дороге и ехать по обочине во избежание попадения в ямы. Грузовые автомобили не разгоняются на некоторых участках трассы больше 20 км/ч, в результате собирая за собой огромные очереди из легковых автомобилей, которые не могут их обогнать.

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