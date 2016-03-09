В центре Москвы в Лубянском проезде тушат крупный пожар в выселенном здании

Автор: tim777 Дата публикации: 10:20

375

375 2

В эти минуты в центре Москвы происходит крупный пожар. Загорелось здание, расположенное в Лубянском проезде. К моменту прибытия первых пожарных расчетов с крыши здания валил густой дым. На верхних этажах из окон наблюдаются всполохи открытого пламени. К месту ЧП продолжают прибывать усиленные пожарно-спасательные подразделения. Пожару присвоена 3-я категория сложности. Предварительная площадь пожара составляет 3000 кв. м. На месте ЧП задействовано почти 150 сотрудников МЧС и 45 единиц техники.