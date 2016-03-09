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Главная  /  Репортажи  /  В центре Москвы в Лубянском проезде тушат крупный пожар в выселенном здании

В центре Москвы в Лубянском проезде тушат крупный пожар в выселенном здании

Автор:
tim777
Дата публикации:
10:20
  • 375
  • 2

В эти минуты в центре Москвы происходит крупный пожар. Загорелось здание, расположенное в Лубянском проезде. К моменту прибытия первых пожарных расчетов с крыши здания валил густой дым. На верхних этажах из окон наблюдаются всполохи открытого пламени. К месту ЧП продолжают прибывать усиленные пожарно-спасательные подразделения. Пожару присвоена 3-я категория сложности. Предварительная площадь пожара составляет 3000 кв. м. На месте ЧП задействовано почти 150 сотрудников МЧС и 45 единиц техники.

  • 375
  • 2

Комментарии (2)

  • tim777
    09.03.2016 09:26
    По ВМ в 11:40.
  • tim777
    13:25
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 11:07. Эфирная копия: http://tv.m24.ru/videos/129120, опубликован на портале АГН "Москва" в 10:40: http://www.mskagency.ru/materials/2663912
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