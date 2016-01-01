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В центре Набережных Челнов сгорел автомобиль

Автор:
dkubanov
Дата публикации:
10:40
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Под мостом на проспекте Вахитова в Набережных Челнах сгорел автомобиль "ВАЗ".

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