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Вертолет участвует в тушении пожара в Лубянском проезде в центре Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:59
  • 79
  • 1

Вертолет участвует в тушении пожара в Лубянском проезде в центре Москвы.

  • 79
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    11:47
    http://www.mskagency.ru/materials/2663950
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