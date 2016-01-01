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Тушение пожара в центре Москвы с помощью вертолета

Автор:
FADDEEFF
Дата публикации:
11:01
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Вертолет набирает воду из Москвы-реки для тушения пожара на Лубянском проезде.

  • 48
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