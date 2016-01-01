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Мусорная свалка образовалась в Малаховском лесу в Малаховке

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:34
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Репортаж о "высокой любви" человека природы родного края. В Малаховском лесу образовалась свалка из мусора.

  • 17
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