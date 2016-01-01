Серьёзный пожар в Лубянском проезде в Москве

Автор: aseven Дата публикации: 12:30

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Тушение пожара в Лубянском проезде в Москве. Пожар произошёл в заброшенном здании на площади 3 тысячи кв. метров. Пострадавших нет.