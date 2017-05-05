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Торжественный митинг в честь Дня Победы состоялся в электродепо «Северное» Московского метрополитена

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:27
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Торжественный митинг, посвященный 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялся 5 мая в электродепо "Северное". В митинге приняли участие более 100 человек, в том числе ветераны-метрополитеновцы, ушедшие в годы войны на фронт и трудившиеся в тылу. С наступающим Днём Победы участников митинга поздравили заместитель Департамента транспорта​ Максим Ликсутов и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов. В преддверии Дня Победы праздничный митинг прошёл на территории электродепо "Северное" – первого депо Московского метрополитена, открытого ещё в 1935 году. Участники митинга поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и возложили цветы к обелиску, установленному в честь погибших в боях воинов-метрополитеновцев. В первые месяцы войны более 30% работников метрополитена, в том числе из электродепо «Северное», ушли на фронт, где дали отпров фашистским захватчикам. Присутствующие почтили память павших минутой молчания. Для ветеранов впервые выступил Академический хор Московского метрополитена под руководством Бориса Тараканова. Хор исполнил песни военных лет. Участники митинга поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и возложили цветы к обелиску, установленному в честь погибших в боях воинов-метрополитеновцев.

  • 41
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    13:31
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 12:54 http://www.mskagency.ru/materials/2664016 05.05.17
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