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"Инфинити" сбил рекламный щит и врезался в здание в результате ДТП в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
13:16
  • 164
  • 1

В центре Москвы в Таганском районе произошло ДТП. "Инфинити" вылетел на тротуар и сбил рекламный щит. Водитель а/м "Инфинити" двигался по Воронцовской улице в направлении Таганской площади. В районе дома №14 со стороны переулка Маяковского на перекрёсток слева выехал автомобиль службы ЦОДД. Водитель а/м "Инфинити" пытаясь уйти от столкновения, вывернул руль вправо, после чего машину занесло, она вылетела на тротуар, где сбила рекламный щит, после чего врезалась в стену здания. В результате аварии рекламный щит разлетелся на части, а осыпь стекла усеяла ближайшее пространство. На место ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время участники аварии ожидают прибытия сотрудников ГИБДД для оформления происшествия.

  • 164
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    14:08
    АГН в 13:45: http://www.mskagency.ru/materials/2664054
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