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Государственный духовой оркестр России выступил в аванзале станции метро «Курская»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:45
  • 19
  • 1

Музыканты Государственного​ духового оркестра России выступили 5 мая в аванзале станции метро «Курская». Концерт состоялся в рамках акции «Бессмертный оркестр», главная цель которой - восстановить имена погибших на фронте​ в 1941 году музыкантов первого состава Духового оркестра​ СССР. Прозвучали композиции о войне и музыка военного времени. Государственный духовой оркестр России является правопреемником Государственного оркестра СССР, созданного 80 лет назад - в 1937 году.

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    14:12
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 14:03 http://www.mskagency.ru/materials/2664068 05.05.17
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