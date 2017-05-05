Государственный духовой оркестр России выступил в аванзале станции метро «Курская»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:45

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Музыканты Государственного​ духового оркестра России выступили 5 мая в аванзале станции метро «Курская». Концерт состоялся в рамках акции «Бессмертный оркестр», главная цель которой - восстановить имена погибших на фронте​ в 1941 году музыкантов первого состава Духового оркестра​ СССР. Прозвучали композиции о войне и музыка военного времени. Государственный духовой оркестр России является правопреемником Государственного оркестра СССР, созданного 80 лет назад - в 1937 году.