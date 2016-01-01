Таксист сбил пешехода на Садовнической улице

Автор: tim777 Дата публикации: 13:46

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5 мая днём в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля такси. На Садовнической улице водитель универсала "Форд"-такси совершил наезд на пешехода. Водитель такси двигался по Садовнической улице в направлении Садового кольца. В районе дома №62 дорогу по нерегулируемой зебре стал переходить мужчина. Водитель такси не успел вовремя остановится и сбил пешехода. Мужчина ударился головой о лобовое стекло и отлетел в сторону. С подозрением на травму ноги и сотрясение мозга он был передан прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Степень вины водителя такси устанавливается.