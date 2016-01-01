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Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 5 мая 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
14:00
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5 мая на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

В программу, показанную в эфире 5 мая, вошли репортаж Симахина Дмитрия о пожаре в лесном массиве, который произошёл в городе Чебаркуль Челябинской области,
репортаж Захарова Александра о сухом пожарном водоёме в деревне Костино Орехово-Зуевского района Московской области, репортаж Кондрашовой Екатерины о том, как в Истре смыло мост из-за повышенного водосброса и репортаж автора kosovan о песчаной буре в Благовещенске.

Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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