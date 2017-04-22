Электрокабель загорелся на улице Решетникова в Санкт-Петербурге

Автор: kotovan22 Дата публикации: 15:31

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Электрокабель идущий к зданию БЦ "Ренессанс" на улице Решетникова, д. 14 был перебит ковшом экскаватора, который копал траншею.