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Электрокабель загорелся на улице Решетникова в Санкт-Петербурге

Автор:
kotovan22
Дата публикации:
15:31
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Электрокабель идущий к зданию БЦ "Ренессанс" на улице Решетникова, д. 14 был перебит ковшом экскаватора, который копал траншею.

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