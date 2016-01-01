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Разбитая дорога в самом центре Йошкар-Олы

Автор:
Alexyo
Дата публикации:
17:38
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Власти не отреагировали на прошлый репортаж, дороги в этой части все также плохи.

  • 7
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Комментарии (0)

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