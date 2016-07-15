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Фонтан воды забил в Заревом проезде в Москве

Автор:
Doffgan
Дата публикации:
17:31
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Строители нового дома сорвали кран по улице Заревый проезд в Москве.

  • 23
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