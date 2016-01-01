Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  400 человек было эвакуировано из-за пожара в Романовом переулке

400 человек было эвакуировано из-за пожара в Романовом переулке

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:40
  • 60
  • 2

В центре Москвы в Романовом переулке произошел пожар. Загорелось одно из помещений сауны. По прибытию на место ЧП первых пожарных расчетов из здания было эвакуировано 400 человек. Вскоре пожарным удалось справиться с возгоранием и полностью его ликвидировать. На время тушения было ограничено движение транспорта по ближайшей Большой Никитской улице. Сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания предстоит установить в ходе проверки.

  • 60
  • 2

Комментарии (2)

  • Artem_077
    16:53
    Чего же у ВадМиха интервью не взял?
  • tim777
    17:06
    АГН в 17:05: http://www.mskagency.ru/materials/2664196
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
18:04 | Sargo
В Москве прохладно, ветрено
24 0
15:35 | Uwis
Скоростной поезд "Иволга" начал курсировать между Киевским вокзалом и Новопеределкино
56 0
12:30 | aseven
Серьёзный пожар в Лубянском проезде в Москве