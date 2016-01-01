400 человек было эвакуировано из-за пожара в Романовом переулке

Автор: tim777 Дата публикации: 16:40

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В центре Москвы в Романовом переулке произошел пожар. Загорелось одно из помещений сауны. По прибытию на место ЧП первых пожарных расчетов из здания было эвакуировано 400 человек. Вскоре пожарным удалось справиться с возгоранием и полностью его ликвидировать. На время тушения было ограничено движение транспорта по ближайшей Большой Никитской улице. Сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания предстоит установить в ходе проверки.