Фонтан воды забил в Заревом проезде на северо-востоке Москвы

Автор: gffenator Дата публикации: 17:33

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Струя воды высотой с дерево бьёт из-под земли на северо-востоке Москвы. ЧП произошло в Заревом проезде.