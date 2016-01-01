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Фонтан воды забил в Заревом проезде на северо-востоке Москвы

Автор:
gffenator
Дата публикации:
17:33
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  • 0

Струя воды высотой с дерево бьёт из-под земли на северо-востоке Москвы. ЧП произошло в Заревом проезде.

  • 17
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