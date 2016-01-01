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Тушение пожара в Лубянском проезде в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:23
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После локализации и тушения открытого огня началась проливка деревянных конструкций.

  • 21
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Комментарии (0)

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