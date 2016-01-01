В вестибюле станции метро «Печатники» выступили учащиеся детской музыкальной школы им. Глинки

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 19:04

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5 мая, в вестибюле станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии, с праздничной программой выступили учащиеся детской музыкальной школы имени М.И. Глинки. Пассажиры услышали ансамбль ударных инструментов, дуэты балалаечников и баянистов, а также «Глинка-оркестр». Интервью: Юлия Темникова - первый заместитель начальника службы пассажирских сервисов Московского метрополитена