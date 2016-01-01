Праздничная подсветка ко Дню Победы на Новом Арбате

Автор: tim777 Дата публикации: 05.05 22:27

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Праздничная подсветка ко Дню Победы украсила множество зданий в столице. На медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате и на Центральном телеграфе покажут цифровое шоу. Динамическую подсветку можно будет увидеть на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах, проспекте Мира и Ленинском проспекте, Новом Арбате и Большой Полянке. Здания украсят георгиевские ленты и российский триколор. Впервые праздничную подсветку зажгут уже в пятницу вечером.