Праздничная подсветка ко Дню Победы на Новом Арбате
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 05.05 22:27
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Праздничная подсветка ко Дню Победы украсила множество зданий в столице. На медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате и на Центральном телеграфе покажут цифровое шоу. Динамическую подсветку можно будет увидеть на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах, проспекте Мира и Ленинском проспекте, Новом Арбате и Большой Полянке. Здания украсят георгиевские ленты и российский триколор. Впервые праздничную подсветку зажгут уже в пятницу вечером.
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