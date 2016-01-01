В крупном ДТП на востоке столицы 1 погиб и 2 пострадали

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На Щёлковском шоссе, напротив дома 87 произошло крупное ДТП с участием двух автомобилей: "БМВ Х5" и "Фольксваген". Со слов очевидцев, автомобиль "БМВ Х5" ехал на высокой скорости со стороны области. Автомобиль при этом вилял. В какой-то момент водитель автомобиля "БМВ Х5" не справился с управлением и влетел в заднюю часть автомобиля "Фольксваген". От сильнейшего удара автомобили разбросало по сторонам, при этом задняя часть автомобиля "Фольксваген" оказалась смята до середины кузова. Водитель автомобиля "Фольксваген" скончался на месте происшествия, а пассажир пострадал и при этом вышел из искорёженного автомобиля и попытался разобраться с водителем автомобиля "БМВ Х5". Водитель же автомобиля "БМВ Х5" был невменяем, когда он вылез из своего авто, то попытался оторвать дверь, потом накинулся с кулаками на пассажира автомобиля "Фольксваген" и нанёс ему дополнительные, после аварии, ранения, из-за чего тот потерял сознание. К приезду первых карет Скорой помощи сознание потерял также и водитель автомобиля "БМВ Х5". Врачи госпитализировали обоих пострадавших. На месте аварии все оперативные службы города и полиция. Движение затруднено в обоих направлениях.