Аварийный жилой дом в поселке Палики в Калужской области

45

45 0

Калужская обл., Думиничский р-он. с. Паликский,Кирпичный Завод, дом 1, Прошу Вашей помощи в решении нескольких вопросов. С 28 мая 2014 года наш дом признан аварийным и не пригодным для дальнейшего проживания в нём людей. Год постройки дома 1957, Органы местного самоуправления в лице специально созданной комиссии исследовали жилое строение и пообещали произвести расселение жильцов. В виду того что в течение последующих лет администрация мер к решению возникшей проблемы не предпринимала. Мы обращались в администрацию к главе администрации МР "Думиничский район" В. И. Жипа, он ответил что не чем пока помочь не может и ещё добавил к сказанному терпите и зимовать вам придётся в этом доме, так же обращались к заместителю главы администрации МР "Думиничского района" Доносовой Светлане Альбертовне и получили ответ, в котором было сказано, что свободных жилых площадей в муниципальном фонде нет, и средств на строительство также нет. В нашем посёлке есть дом 2004 г. построенный №3 в котором находятся 15 кв. 3 кв. отдали под детский сад, хотя деньги выделяли на детский сад, и обещали его в посёлке построить, дети спят на трёх ярусных кроватях. Также ещё есть двух комнатная кв., в этом доме, над детским садом, в которой не кто не проживает. Я в реестровой конторе делала запрос на кв 15, дом №3, она муниципальная. В программу о переселения нас не вносят. В нашем доме №1 постепенно идёт большие обрушения, в том числе и в моей квартире обрушился, потолок мы сами заделали дыру в потолке. Перекрытия в доме деревянное. Квартира у меня 1 комнатная ребёнок спит на кухне, так как в комнате опасно. Летом 2016 г. было обрушение потолка на втором этаже в двух местах, в коридоре и на лестничной площадке, управляющая компания мер не предпринимала, 23.02.2017 г. в коридоре где находиться моя кв. № 13 и ещё з кв. по мимо моей обрушился ещё потолок, в данный момент с трудом проходим в квартиру так как продолжает сыпаться с чердака всё что там находиться. электро проводка с 1957 г. не менялась в доме, канализационный люк открыт, и обрушенный. Думиничская управляющая компания отказывается от нашего дома.