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Ход работ в парке "Зарядье"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
05.05 23:49
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В новом парке "Зарядье" полным ходом идут работы. Уже высажены деревья, отлито основание "парящего" смотрового моста.

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