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Последние приготовления на Красной площади к празднованию Дня Победы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
05.05 23:56
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На Красной площади идут последние приготовления к празднованию Дня Победы. Сама площадь закрыта для прогулок.

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