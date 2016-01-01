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На Новой площади установили уличные фонари и газоны

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:02
  • 8
  • 0

На Новой площади в рамках благоустройства установили уличные фонари и установили мини газоны.

  • 8
  • 0

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