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В столице выход из подземного перехода к Новой площади закрыли на ремонт

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:04
  • 8
  • 0

В Москве выход из подуличного пешеходного перехода к Новой площади закрыли на ремонт.

  • 8
  • 0

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