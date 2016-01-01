Обзор погоды в столице 5 мая

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 00:07

8

8 0

В столичном регионе было тепло, светило солнце и дул ветер. Днём температура воздуха смогла прогреться до +16С. Во второй половине дня небо начали затягивать облака.