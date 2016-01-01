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С XXXIII Открытого конкурса имени Н.А.Римского-Корсакова в городе Тихвине Ленинградской области

Автор:
Leobr
Дата публикации:
00:37
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В городе Тихвине Ленинградской области 5 - 6 мая 2017 года проходит XXXIII Открытый музыкальный конкурс имени Н. А. Римского-Корсакова. Предлагаю увиденное мною сегодня вечером в одноименной Тихвинской ДШИ. Это награждение в номинации вокал, одно выступление - хора Тихвинской ДШИ и полностью номинацию "Ансамбли" (здесь отрывки, сделаю и фильм).

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