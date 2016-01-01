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Авария на Щёлковском шоссе

Автор:
violin_fox
Дата публикации:
01:58
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Крупное ДТП на Щёлковском шоссе (в сторону области) Панорама кортежа мчс и скорых, прибывших на место происшествия.

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