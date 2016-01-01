Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Выступление группы Rain Drops на фестивале «Московская весна a cappella»

Выступление группы Rain Drops на фестивале «Московская весна a cappella»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02:02
  • 14
  • 0

Выступление группы Rain Drops на фестивале «Московская весна a cappella».

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
02:18 | bagnusha
Пожар в Москве на улице Профсоюзной в ЖК "Дирижабль"
14 1
02:17 | Uwis
Цветы и венки у Могилы Неизвестного солдата и памятника городам-героям
15 0
05.05 23:44 | LaimeLaim
Акапельное пение собирает аншлаги в столице