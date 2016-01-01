В Солнечногорском районе появился нелегальный полигон ТБО
- Автор:
- Евгений Лашкевич
- Дата публикации:
- 02:04
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Недобросовестный предприниматель в Солнечногорском районе, занимающийся легально сортировкой мусора превратил арендованную площадку в самый настоящий нелегальный полигон ТБО. За такие грубые нарушения законодательства, бизнесмену может грозить отзыв лицензии и большой штраф с привлечением к административной отвественности, а если ущерб будет значительный, то грозит и уголовная отвественность.
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