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В Солнечногорском районе появился нелегальный полигон ТБО

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
02:04
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Недобросовестный предприниматель в Солнечногорском районе, занимающийся легально сортировкой мусора превратил арендованную площадку в самый настоящий нелегальный полигон ТБО. За такие грубые нарушения законодательства, бизнесмену может грозить отзыв лицензии и большой штраф с привлечением к административной отвественности, а если ущерб будет значительный, то грозит и уголовная отвественность.

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