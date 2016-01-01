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Главная  /  Репортажи  /  Пожар охватил электрокабели в ЖК "Дирижабль" в ЮЗАО

Пожар охватил электрокабели в ЖК "Дирижабль" в ЮЗАО

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
01:24
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На юго-западе столицы спасатели вывели из здания, где произошел пожар, 70 человек, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС. «На месте пожара на ул. Профсоюзная, д. 64 корп. 2 эвакуировано 70 человек. Все они размещены в пунктах временного размещения», - говорится в сообщении. На месте дежурят автобусы "Мосгортранса". Среди эвакуированных есть беременная девушка. Ранее сообщалось, что на ул. Профсоюзная, д. 64, корп. 2 произошло возгорание в здании на минус 1-м этаже. Горят кабельные каналы. Пожару присвоен 3 номер сложности. Проводится эвакуация людей.

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