Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Столкновение нескольких автомобилей на 78 км Минского шоссе

Столкновение нескольких автомобилей на 78 км Минского шоссе

Автор:
sashnev63
Дата публикации:
09:18
  • 56
  • 0

Столкнулись несколько автомобилей на 78 км Минского шоссе. Есть пострадавшие.

  • 56
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

106 0
10:31 | tim777
"Мерседес" врезался в парапет тоннеля на Новинском бульваре: один человек погиб
18 0
02:04 | Евгений Лашкевич
В Солнечногорском районе появился нелегальный полигон ТБО
28 0
04.05 20:44 | terem_teremok
В поселке Богородское в Сергиево-Посадском районе Подмосковья сгорела иномарка
2756 4
26.04 07:15 | Разведчик
Крупное ДТП произошло в Рузском районе Подмосковья