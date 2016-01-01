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Возгорание в торговых рядах возле станции метро "Кузнецкий мост"

Автор:
VovanLuchshiy
Дата публикации:
09:18
  • 29
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В торговых рядах произошло возгорание газового баллона. Оперативно приехали пожарные и потушили.

  • 29
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Комментарии (0)

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