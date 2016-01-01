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Завершился первый этап работ по благоустройству Новой площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:18
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Завершился первый этап работ по благоустройству Новой площади: на готовых участках уже сняли ограждение и они стали доступны для пешеходов.

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