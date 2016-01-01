"Мерседес" врезался в парапет тоннеля на Новинском бульваре: один человек погиб

Автор: tim777 Дата публикации: 10:31

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6 мая утром в центре Москвы произошло крупное ДТП, в результате которого один человек погиб и ещё двое пострадали. На Новинском бульваре а/м "Мерседес" врезался в парапет тоннеля. По предварительным данным, водитель а/м "Мерседес" на высокой скорости двигался по внешней стороне Садового кольца со стороны Садовой-Кудринской улицы. Со слов очевидцев, на въезде в тоннель "Мерседес" мог подрезать неустановленный автомобиль. Уходя от столкновения, водитель "Мерседеса" не справился с управлением, машину вынесло на полосу встречного движения, где она пересекла все ряды и врезалась в парапет тоннеля под Новым Арбатом. В результате мощного удара от полученных травм на месте аварии скончался водитель "Мерседеса" - молодой человек 25 лет. Двое пассажиров "Мерседеса" с различными травмами были госпитализированы прибывшими на место ДТП медиками. На месте аварии работали несколько экипажей ГИБДД, следственно-оперативная группа, пожарные и спасатели. С помощью гидравлического инструмента погибший водитель был деблокирован из искореженного салона "Мерседеса". Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия.