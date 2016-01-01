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Аварийно-восстановительные работы идут в ЖК "Дирижабль" после пожара

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:43
  • 34
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Аварийно-восстановительные работы идут в ЖК "Дирижабль" после пожара. Возгорание электрокабелей в высотке произошло в ночь на 6 мая. Площадь пожара составила 54 кв. метрва. В результате пожара пострадали 11 человек. Огонь уничтожил электропроводку на 20 этажах здания. У ЖК развернут оперативный штаб МЧС, работают десять аварийных бригад энергетиков. Для временной подачи электроэнергии установлены несколько передвижных дизельных станций. Бригады рабочих восстановливают проводку. Подразделения МЧС проветривают здание с помощью вентиляторов.

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Комментарии (1)

  • tim777
    12:43
    АГН в 12:40: http://www.mskagency.ru/materials/2664340
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