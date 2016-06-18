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У берегов Таиланда корабль слил топливо

Автор:
AlexanderKostrygin
Дата публикации:
12:42
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Танкер слил топливо в заливе Пхукета.

  • 15
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Комментарии (0)

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