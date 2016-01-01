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Кучи мусора скапливаются на улицах Иванова

Автор:
gruzovik
Дата публикации:
12:39
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Много лет управляющая компания ничего не делает для наведения порядка во дворе дома. Мусорные контейнеры не огорожены, площадка не сделана, бытовой мусор складывается в кучу и не вывозится, контенер по бытовой мусор не установлен. На все обращения жителей, никак не риагируют, что-то делать отказыааются. Депутат обещал помочь, но так ничего и не сделал. Во дворе где играют дети, антисанитария. Убирать это всё просто бесполезно, ветер разносит мусор из контенеров по всему двору. Надеемся только на помощь мобильного репортёра! Может, если это показать по телевидинию, дело сдвинится с мёртвой точки. Заранее благодарны за помощь!!!

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