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Солнечный и тёплый день в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:17
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Солнечный и тёплый первый выходной день в столице. Светит солнце, дует западный ветер.

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