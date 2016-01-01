Храм в честь Торжества Православия на Алтуфьевском шоссе
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 14:26
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- 19
В Алтуфьевском районе столицы завершено строительство Храма в честь Торжества Православия. Храм был возведён по программе строительства православных храмов в столице и возводился по индивидуальному проекту архитектора В.И. Козлова. Возведено пятикупольное здание в стилистике новгородско-псковского зодчества XII-XIII вв. с притвором и асимметрично поставленной звонницей. Храм имеет два придела: в честь преподобного Феодора Томского и блаженной Матроны Анемнясевской. Работы велись исключительно на средства, которые собирались приходом. Рядом со строящимся храмом установлена часовня во имя священномученика Иоанна Рижского.
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