Монтаж сцены для гала-концерта фестиваля "Московская весна a cappella"

Автор: Uwis Дата публикации: 14:27

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Монтаж сцены для гала-концерта фестиваля "Московская весна a cappella", который состоится 8 мая в Парке Горького.