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Мурманск засыпало снегом

Автор:
PseudoPsycho
Дата публикации:
14:24
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Пол пятого утра в Мурманске. 06 мая 2017 год. Зима никак не хочет покидать наш город.

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