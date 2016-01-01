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Улицы Кирова подтопило после дождя

Автор:
w0l0nd43
Дата публикации:
14:28
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Наконец в Кирове хоть что-то произошло, чуть чуть подтопило район ДСК (Вересники).

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Комментарии (0)

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