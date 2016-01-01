Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снег в Омске 6 мая

Снег в Омске 6 мая

Автор:
Алексей Копылов
Дата публикации:
14:22
  • 19
  • 0

Снег в Омске. 6 мая 2017.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
14:24 | PseudoPsycho
Мурманск засыпало снегом
19 0
14:23 | Владимир Корн
Снег в мае в Бурятии
23 0
04.05 20:43 | gitxoroshco
В Омске цветут тюльпаны