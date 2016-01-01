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Подтопление дорог в Ишимском районе Тюменской области

Автор:
GRSHA27
Дата публикации:
18:37
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Подтопление дорог в Ишимском районе Тюменской области.

  • 20
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